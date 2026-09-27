Non solo Emil Holm. L'estate del Bologna è stata vissuta anche con l'infermeria costantemente piena. Sono stati cinque gli infortuni pesanti, come riportato oggi dal Corriere dello Sport Stadio.

Il primo a fermarsi è stato Oussama El Azzouzi, appiedato da un infortunio muscolare dopo l'esordio contro la Lazio: tre settimane di stop. Fatali a Riccardo Orsolini, invece, gli ultimi minuti di Bergamo: problema alla coscia e due settimane ai box. I muscoli non hanno risparmiato nemmeno Artem Dovybk, che ha saltato Napoli e Torino per aver accusato un risentimento muscolare dopo la gara con il Sassuolo. Infine, Jens Odgaard, fermo per un mese anche lui per infortunio muscolare. Fino appunto a Emil Holm, uscito molto dolorante in barella dalla sfida contro la Romania in nazionale. Si teme un lungo stop.