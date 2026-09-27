Il bicipite femorale è tornato ko. Per Emil Holm non c'è pace. Gli infortuni continuano a tormentarlo, come quello che gli ha impedito di andare al mondiale. L'altro giorno contro la Romania è stato portato via in barella e il Bologna è in ansia.

Si tema un lungo stop, perfino una operazione chirurgica, scrive Gazzetta dello Sport: sarebbero 3 mesi lontano dai campi come successo con Romelu Lukaku. Ora Holm farà gli esami strumentali in Svezia e poi rientrerà a Bologna, dove farà altri accertamenti per capire con precisione l'entità dell'infortunio. Per il club ci sarà da valutare come muoversi. C'è sicuramente Zortea, che Palladino ha schierato titolare contro il Toro, c'è De Silvestri, il sindaco, ma non è affatto escluso che i dirigenti decidano di muoversi sul mercato degli svincolati.