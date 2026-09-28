Come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, le problematiche della stagione del Bologna partono dalla casella dei goal prodotti, troppi pochi sino ad ora. Con questo dato che però presenta una similitudine con l'inizio di stagione di quel Thiago Motta che riportò la squadra in Europa.

Anche se i numeri sono i medesimi, i punti, a pari giornate sono solo due in compenso a i sei dell'epoca. Quello che si spera in quel di Casteldebole è infatti, che la partenza non sicuramente incoraggiante in termini, in tal caso, offensivi, possa che non essere solo un preludio ad un altra stagione positiva. Nell'era Saputo si era fatto peggio solamente durante l'inizio di stagione 2018/19, dove sulla panchina dei rossoblù sedeva un certo Filippo Inzaghi. La soluzione a tale problematica però, Palladino potrebbe averla in casa, ed è rappresentata dalla pausa nazionali, con la quale cercare di recuperare un Dovbyk ancora non al 100%, un Orsolini che ad oggi è ancora a secco di reti, oltre che un reparto esterni che in generale non è riuscito a dare il contributo che si sperava ad inizio stagione.