La pausa nazionali ha portato un ulteriore grana in casa rossoblù, ovvero l'infortunio di Emil Holm. Il laterale svedese ha subito una lesione al bicipite femorale destro, ed è uscito, anzitempo, in barella nella sfida tra la sua Svezia e la Romania.

L'ennesimo problema fisico rimediato dall'ex Atalanta ha portato la società rossoblù a doversi guardare attorno. Come riferito dalla Gazzetta dello sport, il Bologna ha sondato alcuni nomi dal mercato degli svincolati. Tra tutti spicca sicuramente quello di Pol Lirola, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus, Sassuolo, Fiorentina, Frosinone e Verona. A quest'ultimo si aggiungono i più esperti Darmian, reduce da sei stagioni in quel di Milano con l'Inter, De Sciglio e la suggestione Carvajal. La scelta finale arriverà però solo una volta noti i risultati degli appositi esami strumentali ai quali il classe 2000 si sottoporrà in questi giorni. Cercando di evitare di lasciare Palladino con una batteria di esterni destri che ad oggi conta i soli Zortea e De Silvestri.