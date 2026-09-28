Emil Holm si recherà in Finlandia per capire le sue condizioni dopo l'infortunio muscolare rimediato contro la Romania: da quel viaggi si capiranno meglio i tempi di recupero.

Sarà il chirurgo Lasse Lempainen, un luminare, a visitare Holm e da questo consulto il Bologna conoscerà meglio quanto dovrà stare fermo il terzino svedese. L'infortunio è occorso al bicipite femorale e c'è anche il rischio di un intervento chirurgico, che vorrebbe dire dai 4 ai 6 mesi di stop per Holm. Il Bologna, dunque, deve iniziare a cautelarsi e sondare il mercato degli svincolati. Tra i profili valutati c'è Matteo Darmian, 37enne reduce dalla conclusione del contratto con l'Inter, una soluzione che permetterebbe a Palladino di avere sia un esterno di fascia sia una alternativa per la difesa a tre. Un altro nome è quello di Pol Lirola, che in passato ha vestito le maglie di Sassuolo e Verona, mentre la terza opzione sarebbe Mitchell Bakker, ma è mancino e non sarebbe il sostituto naturale di Holm.