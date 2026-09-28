Sono giorno roventi a Bologna anche per capire quello che sarà il futuro dei rossoblù in termini di stadio, argomento fortemente sentito da parte della società. Con la decisione del Comune e della Fiera che, come riferisce anche il Resto del Carlino, dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Quella dello stadio è una telenovela che a Bologna tiene banco ormai da anni, e che però sembra ormai avvicinarsi ad una conclusione. La svolta, in negativo o in positivo, è prevista nelle prossime ore, vista inoltre la scadenza fissata per mercoledì, riguardante la candidatura per gli Europei del 2032, la quale porterebbe ad un finanziamento pari a 30 milioni. Ormai abbandonata la pista del restyling del Dall'Ara, questa è l'ultima possibilità per la società, pronta ad investire 75 milioni. L'intenzione è quella insieme di creare, insieme a Bologna Fiera, un nuovo impianto sia artistico che fieristico. L'obiettivo è infatti quello di ottenere, grazie ad investitori privati, gli ultimi 100 milioni per coprire i 300 totali. Quello dello stadio è quindi ormai, un dentro o fuori.