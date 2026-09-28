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LE ASPETTATIVE

Così l'ex bandiera del Bologna Stefano Torrisi al Corriere di Bologna. Si parte da dove si può ripartire: "Da una società che negli ultimi anni ha raggiunto risultati prestigiosi. Un lavoro che ha inevitabilmente anche trasformato le speranze dei tifosi in aspettative." E sulle aspettative del pubblico: "L'Europa è stata l'eccezione, non la normalità. La società resta solida e sana ma i tifosi sperano di vedere altri passi avanti. Non è tutto negativo adesso, ma è stato tutto positivo prima. Il mestiere del calcio vive di risultati".

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