Emil Holm dovrà operarsi per risolvere l'ultimo infortunio muscolare ai flessori della coscia rimediato in nazionale contro la Romania. Il terzino svedese dovrebbe sottoporsi a intervento chirurgico nei prossimi giorni in Finlandia dal luminare Lasse Lempainen, uno specialista in questo tipo di operazioni. I tempi di recupero, dunque, si allungano e si rischia uno stop di 5 mesi. Più o meno sulla scia di quanto successo ad Artem Dovbyk la scorsa stagione.

Per questo motivo il Bologna guarda al mercato degli svincolati, dato che la sessione di gennaio è ancora lontana e ci sarebbero tre mesi di campionato da giocare con solo Zortea e De Silvestri in rosa. Uno dei nomi in cima alla lista resta quello di Matteo Darmian, rimasto svincolato in estate dopo la lunga esperienza all'Inter.