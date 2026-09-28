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Corsa contro il tempo per arrivare a 300 milioni

300 milioni è il costo complessivo di uno stadio nuovo, polifunzionale, da costruire sui terreni della Fiera. Joey Saputo e Bologna Fiere sono i motori trainanti di questa operazione, ma il tempo stringe per entrare nella partita per gli Euro 2032, con tanto di finanziamento pubblico nell'ordine dei 30 milioni. Serve trovare la quadra dal punto di vista progettuale ed economico.

Sotto questo secondo aspetto, sarebbero già stati reperiti gli investimenti per uno stadio normale, cioè per il solo calcio, da circa 200 milioni di euro, ma l'idea degli investitori è quella di costruire un impianto polifunzionale adatto a fiere, concerti e quanto altro. Il costo sale a 300 milioni di euro ed è qui che si gioca la partita. In queste ore i partner devono arrivare a dama per entrare nel dossier Figc entro il 30 settembre, dato il termine perentorio fissato dalla Uefa l'1 ottobre.

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