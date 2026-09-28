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Dalla Serie A alla nazionale

Nelle scorse settimane avevamo parlato molto bene dell’impatto di Libra al debutto in Serie A, in occasione del 2-2 contro il Sassuolo, e della sua successiva prova al Maradona contro il Napoli, dove invece aveva perso in marcatura Lobotka in occasione del gol. Il giovane centrocampista è stato poi nuovamente convocato dal Venezuela, disputando dal primo minuto l’amichevole persa per 2-1 contro il Giappone, giocata oggi, lunedì 28 settembre.

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