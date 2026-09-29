Il primo obiettivo per la fascia è Matteo Darmian dopo l'infortunio di Emil Holm, che sarà operato in Finlandia e rischia di stare fuori diversi mesi. Lo sostiene il Corriere dello Sport.

'A Casteldebole hanno passato tre giorni a fare valutazioni sul daffarsi, nel senso se fosse il caso di tornare sul mercato o restare così' scrive oggi Claudio Beneforti. Il Bologna sarebbe scoperto, avendo lì solo Nadir Zortea e all'occorrenza Lollo De Silvestri, a meno di adattamenti di Alhassane o Cambiaghi. Ecco allora l'idea di rivolgersi al mercato svincolati con due nomi in cima alla lista in vantaggio su tutti gli altri. Il primo è Matteo Darmian, reduce dalla lunga esperienza all'Inter, il secondo è Pol Lirola. Per il quotidiano il favorito sarebbe l'ex interista, in grado di garantire concretezza, solidità ed esperienza.