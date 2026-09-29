'L’attesa sta per finire. In queste ore si stanno sciogliendo gli ultimi nodi ed entro domani il Bologna e l’Ente Fiera dovranno dare il via libera al dossier' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

Sono le curve decisive per il nuovo stadio: il 30 settembre è la scadenza per la documentazione da presentare alla Figc. Come noto, l'investimento costa 300 milioni di euro, quantomeno per fare uno stadio polifunzionale e per ora due terzi dei costi sono coperti da Joey Saputo, da Bologna Fiere e da alcuni partner specializzati nell'organizzazione di eventi. Le altre risorse dovranno arrivare da finanziamenti e altri investitori, ma il tempo stringe. Fondamentale entrare tra le tredici città candidate agli Europei per ricevere fondi statali nell'ordine dei 30 milioni di euro. Per la struttura si parla di copertura totale e prato retrattile. Tra i possibili partner anche aziende operanti nel campo dell'energia.