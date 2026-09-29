VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Due giorni per chiudere il quadro finanziario e reperire i 300 milioni di euro che servono a costruire l'impianto polifunzionale in zona Fiera. Principali attori il Bologna Calcio, tramite Joey Saputo in prima persona, e Bologna Fiere, pronta ad allargare il polo fieristico su terreni di sua proprietà. Così il sindaco Matteo Lepore a Confartigianato, come riporta il Resto del Carlino:

“Vedremo se sarà raggiunto il quorum degli investitori privati che si aggiungeranno a Bologna Fiere e Bologna calcio per portare avanti il progetto sullo stadio nuovo. A quel punto comunicheremo al candidatura agli Europei 20232. Per il Dall’Ara auspico un concorso di idee e non voglio che diventi un centro commerciale".