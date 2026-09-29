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Darmian il prescelto

Il Bologna si apre al mercato degli svincolati dopo l'infortunio di Emil Holm (che per quanto ne sappiamo dovrebbe essere operato in settimana in Finlandia) e ha individuato in Matteo Darmian il sostituto più adatto in questa fase della stagione. La dirigenza, alla luce del lungo stop del terzino svedese, sta valutando l'innesto di un elemento dal mercato degli svincolati e l'ex Inter, che ha vinto praticamente tutto a Milano, rappresenta la soluzione più percorribile per esperienza, affidabilità e vissuto in Serie A. Nonostante i 36 anni, Darmian ha dimostrato di essere ancora a un buon livello di forma come dimostrato nell'ultima stagione all'Inter ed è integro fisicamente.Per usare un gergo automobilistico: sarebbe pronto all'uso

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