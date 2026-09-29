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Mikolajewski

La stagione del calciomercato è appena terminata ma gli scout e i dirigenti sono già in fase di programmazione e pianificazione per le prossime sessioni. Il Bologna, ovviamente, è ora sotto la gestione di Raffaele Palladino, che avrà bisogno di conoscere la squadra ed eventualmente richiedere i correttivi a gennaio, ma a lungo termine c'è sempre la necessità di tenere monitorati i talenti del futuro. Il club rossoblù, dunque, continua a muoversi e uno dei profili sondati e visionati è quello di Daniel Mikolajewski, classe 2006 di proprietà del Parma e ceduto in estate in prestito al Lucerna. L'attaccante (in foto, credit Instagram Lucerna) ha iniziato alla grande la stagione in Svizzera con 4 gol e 3 assist in 7 partite, alzando la soglia dell'attenzione della Serie A, in particolare di Torino e Bologna, che lo starebbero seguendo con costanza

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