Bozza di accordo tra il Bologna e Matteo Darmian per un contratto fino a giugno 2027. Prima di firmare, però, il club valuterà direttamente sul campo le condizioni fisiche dell'ex difensore dell'Inter.

Saranno giornate di test fisici assieme al gruppo per Darmian, sotto gli attenti occhi di Raffaele Palladino che ne tasterà la tenuta e l'affidabilità per sostituire Emil Holm, costretto domani all'intervento chirurgico in seguito all'infortunio rimediato in nazionale. Darmian è sostanzialmente in prova ed è reduce da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori un anno fa da ottobre a gennaio, ma nella seconda parte di stagione è rimasto integro e ha giocato l'ultima partita a maggio contro il Verona per salutare il popolo nerazzurro dopo tanti anni. Darmian fornisce esperienza e duttilità, può fare l'esterno e anche il braccetto, e Palladino si prenderà gli allenamenti di questa settimana per valutarlo da vicino. Se tutto andrà bene, come auspica il Bologna, Darmian firmerà un contratto fino a fine stagione.