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Spedita la lettera

Punto della situazione sulla faccenda stadio nuovo da parte di Nando Pellerano del Corriere di Bologna a Radio Nettuno Bologna Uno: "La lettera del Comune sullo stadio nuovo sta viaggiando verso Roma. La Figc vaglierà tutti i dossier delle tredici città candidate e non credo che oggi pomeriggio ci sarà una risposta. Tra un po' di tempo si conoscerà la classifica delle candidate e delle riserve. Le altre città non rientranti in questa lista di vincitrici rimarranno dentro l'alveo del commissario Sessa che deve seguire tutta la vicenda sugli impianti. Ovviamente ci entra anche il Credito Sportivo per aiutare i vari progetti".

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