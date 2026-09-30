Matteo Darmian è già a Bologna. L'ex Inter è la scelta dei rossoblù per sostituire Emil Holm, infortunatosi in nazionale e diretto in Finlandia per l'operazione chirurgica in programma domani.

Con il terzino ai box, lesione muscolare ai flessori con possibile interessamento dei tendini, il club ha dovuto rivolgersi al mercato svincolati e la scelta è ricaduta sull'ex Inter Matteo Darmian, rimasto senza contratto da luglio. Il giocatore è già in città, ha già parlato con Raffaele Palladino e ieri ha svolto le visite mediche. Ora avrà tre giorni di allenamenti e test atletici per dimostrare allo staff tecnico e medico di essere pronto a tornare in forma nel giro di qualche settimana. Tutto il Bologna, scrive Claudio Beneforti, fa il tifo per Darmian, a cui verrà fatto firmare un contratto fino a giugno. E se i test atletici non dovessero dare un responso positivo? I capi rossoblù, a malincuore, potrebbero decidere di rinunciarci.