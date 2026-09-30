Salvo clamorose sorprese dell'ultima ora, oggi Bologna e Bologna Fiere presenteranno in Comune la lettera di intenti per la costruzione del nuovo stadio, scrive in cronaca il Resto del Carlino.

E' un passo fondamentale per iscriversi alla corsa per Euro 2032 e sbloccare finanziamenti pubblici nell'ordine di una trentina di milioni di euro. Il progetto in totale costa circa 300 milioni di euro, per avere, come da idea di Bologna Fiere, uno stadio polifunzionale per eventi, concerti e fiere, non solo partite di calcio. Ecco che, sommando i 30 milioni di finanziamento pubblico ai 200 milioni già raggiunti dalla compagine di investitori, all'appello ne mancherebbero solo 70. Cifra che sarebbe coperta da altri partner finanziari che Bologna e Fiere stanno cercando. I contatti sono in essere sia con realtà regionali ma anche nazionali come Live Nation, fino anche ad aziende nell'ambito della distribuzione dell'energia che si occuperebbero degli impianti e forniture del nuovo stadio.