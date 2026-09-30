'Il giorno della verità è arrivato. Questa mattina Bologna saprà se il progetto del nuovo stadio in Fiera può andare avanti' scrive oggi il Corriere dello Sport.

Bologna e Bologna Fiere comunicheranno oggi se si andrà avanti o meno con il progetto che costerà, per uno stadio polifunzionale, circa 300 milioni di euro. Procedere oggi significa iscriversi anche alla partita per Euro 2032, con annessi finanziamenti pubblici nell'ordine di 25-30 milioni di euro: la scadenza è oggi. Le ultime settimane sono state incentrate sulla ricerca di partner e investitori per avere una totale copertura finanziaria. Bologna e Bologna Fiere alla quota di 200 milioni, ovvero quella per uno stadio normale, ci erano arrivate, ma per ottenere un impianto polifunzionale servono altri 100 milioni. Dal punto di vista strutturale si parla di uno stadio da 30 mila posti con copertura degli spalti e campo retrattile.