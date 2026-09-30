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Mesi caldi

Autunno caldo. Temperature sopra media, certo, ma anche un Bologna che viaggia spedito, o meno, verso il futuro. E con quale meteo per ora non è dato sapere. Sereno o nuvoloso? Si tenta la carta stadio nuovo, ma con chance di rientrare tra le selezionate per l'Europeo quasi nulle, mentre sul campo si è andati sull'usato sicuro Matteo Darmian per sopperire all'emergenza scaturita dall'infortunio di Emil Holm. A livello societario, invece, Giovanni Sartori ha voluto mandare un messaggio unitario a Gazzetta dello Sport, soprattutto in relazione all'impegno di Joey Saputo, ma sul domani del Bologna peserà anche il portafoglio di famiglia in Canada. E' in atto una rimodulazione degli investimenti in ambito europeo e la galassia di papà Lino, oggi governata dal nuovo Ceo Colizza, sta dismettendo alcuni dipartimenti caseari in Europa. Soprattutto quello britannico con l'intento di concentrare il core business negli Stati Uniti.

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