'La rincorsa al Bologna è cominciata ieri mattina, lavorando con la squadra, dopo che il giorno precedente Matteo Darmian si era sottoposto alle visite mediche' scrive Claudio Beneforti.

Sarà il campo a dire se Darmian sarà tesserato o no: lo valuterà Palladino, nei prossimi allenamenti e nelle prossime partitelle. Il giocatore si sta sottoponendo a test fisici per verificare le sue attuali condizioni, ma sarà poi il ritmo partita a decidere il futuro. In estate ha lavorato con un suo preparatore atletico personale e ora il Bologna vuole capire quanto ci metterebbe Darmian a raggiungere il pieno della forma. Entro questa settimana il club prenderà una decisione e per ora non ha fatto trapelare neanche un sussurro. L'alternativa, secondo Stadio, sarebbe Hysaj, svincolato dalla Lazio ma convocato dall'Albania in Nations League.