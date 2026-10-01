Le parole di Nikola Moro a Repubblica
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Inizio e i fischi
Intervista oggi su Repubblica Bologna per Nikola Moro, mediano croato del Bologna. Queste le sue parole: “Non è l’inizio che avevamo immaginato, non sono soddisfatto. Nelle gare con Atalanta e Lazio ci sono state tante cose positive e potevamo fare punti. Abbiamo qualità e mancano 33 partite, sono sicuro del lavoro che stiamo facendo e con il Lecce vogliamo cambiare l’atmosfera. I primi fischi? Non si può vivere di rendita e dopo tutti questi campionati i tifosi si aspettano continuità. Dobbiamo vincere la prossima per cambiare tutto”.
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