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Accordo Bologna e Bologna Fiere

BolognaFiere e Bologna FC 1909 hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione del nuovo stadio di Bologna, un impianto di nuova generazione da 35.000 posti progettato per ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo. I primi approfondimenti consentono di dare avvio alla fase operativa del progetto, che sarà trasmesso alla FIGC come previsto dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. 96/6 giugno 2025. Lo stadio sarà caratterizzato da una forte vocazione polifunzionale. Il progetto prevede infatti una copertura mobile e un campo da gioco movimentabile, soluzione che consentirà di liberare l’area centrale dell’arena e di utilizzarla per concerti, grandi produzioni live ed eventi fieristici e congressuali.

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