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Cambiaghi in azzurro

Torniamo a parlare della sosta per le nazionali, durante la quale abbiamo finalmente visto in campo le prime formazioni dell’era Mancini bis, con una rappresentanza rossoblù anche in azzurro. Se per il giovane portiere Massimo Pessina non è arrivato ancora neanche un minuto in questo periodo di apprendistato, a trovare spazio è stato Nicolò Cambiaghi.

L’ex Atalanta sta infatti dando continuità al suo buon momento. Partito dal primo minuto contro il Belgio, è stato, insieme a Donnarumma, una delle poche note positive della serata. Successivamente, contro la Turchia, ha disputato il secondo tempo, entrando al posto di Giacomo Raspadori. L’attaccante, bolognese di nascita, è stato sostituito all’intervallo per un problema fisico che lo ha poi costretto a lasciare il raduno. Mentre Cambiaghi non ha dimostrato ottime cose per tutta la seconda frazione di gioco.

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