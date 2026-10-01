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Progetto con buoni investitori

Ottimista e sostenitore. Alfredo Cazzola plaude alla scelta di Saputo e Fiera di costruire uno stadio nuovo. Così l'ex patron a Repubblica: “Credo che il progetto abbia buoni investitori. E’ un bene questo progetto, c’è una collocazione già predisposta e non siamo in un campo che ha bisogno di strade e opere. C’è già tutto. La spesa riguarderà soprattutto la struttura e la copertura totale farà la differenza. Sarà uno stadio quasi unico nel nostro paese. La scelta strategica è eccellente”.

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