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Darmian è l'uomo in più

Con l’accordo raggiunto per l’arrivo di Matteo Darmian al Bologna, è tempo di tornare ad analizzare il nuovo sistema di gioco di Raffaele Palladino. L’ex Inter apre infatti nuovi scenari tecnico-tattici nella scacchiera dell’allenatore rossoblù, che ora andremo a osservare più da vicino.

Prima di tutto, Darmian è il rinforzo individuato per sostituire Holm, il cui infortunio dovrebbe tenere lo svedese lontano dal campo per circa 4-6 mesi. C’è però da considerare anche la gestione di un giocatore di 36 anni, che può mettere a disposizione esperienza e duttilità sia sulla fascia sia nel terzetto difensivo.

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