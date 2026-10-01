Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha commentato al Festival dello Sport quanto sia stato importante il nuovo acquisto del Bologna, Matteo Darmian, nel suo percorso di crescita.

Alla domanda "Cosa hai imparato dai difensori con cui hai giocato?", il difensore tedesco ha infatti risposto:

"Ho giocato anche con Darmian, la persona da cui ho imparato di più. E' un giocatore molto intelligente, gioca prima con il cervello. Tutti gli altri anche sono difensori di altissimo livello, anche adesso sto imparando tanto. Ci sono tante cose che posso e devo ancora imparare a fare meglio, ma con la fiducia dei compagni, del club e del mister la strada è quella giusta".