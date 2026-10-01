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Vittoria

di Federico Massari

In un PalaDozza carico di emozioni, e dopo aver omaggiato il grande ex Alessandro Abbio, la Virtus Bologna si riprende proprio all'ultimo secondo quello che Devon Hall le aveva tolto appena due giorni fa al Forum. Una vittoria importante, contro i campioni d'Europa in carica, che segna la crescita di una squadra priva di un fenomeno assoluto ma che, grazie al gruppo, sta dimostrando di essere unita e che riesce a rendere orgoglioso un pubblico che non manca mai di far sentire il proprio calore. Sugli scudi ovviamente Carr che grazie alla sua tripla ha regalato alla squadra la prima vittoria in Eurolega. Da rimarcare ovviamente la prova sontuosa di Diarrà, davvero un fattore su entrambi i lati del campo. Bene Alston Junior, così come la coppia Frazier-Moore capaci di tenere in linea di galleggiamento la Virtus nel momento più difficile della gara

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