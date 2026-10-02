La lunga sosta ha favorito la metamorfosi, mentre l’ex Inter ha convinto, con l’accordo a un passo. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, parlando della svolta in atto a Bologna.

Arrivato il 16 settembre, Palladino ha iniziato in corsa, applicando subito i suoi concetti. La vera rivoluzione, però, è arrivata dopo: difesa a tre con nuovi principi, marcature a uomo, riaggressioni rapide e verticalità. L’obiettivo dopo la sosta è risollevare una squadra terzultima con appena due punti e tre gol segnati, ritrovando equilibrio a centrocampo e valorizzando le risorse offensive. Dopo il breve ciclo di Tedesco, la trasferta di Lecce dell’11 ottobre rappresenterà il primo banco di prova del lavoro svolto.

Intanto, è vicino l’accordo con Matteo Darmian, già al lavoro con il gruppo dopo aver superato i test fisici: previsto un contratto fino al termine della stagione da circa 800mila euro, con un’opzione per quella successiva. L’ex Inter offrirà esperienza e duttilità, potendo giocare sia da braccetto destro sia da esterno. Un rinforzo particolarmente importante per compensare l’assenza dell’infortunato Holm e ampliare le soluzioni a disposizione di Palladino.