I senatori del triennio d'oro per far uscire il Bologna da una posizione di classifica scomoda. Gazzetta dello Sport fa tre nomi: Lukasz Skorupski, Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini.

Si parte dal portiere, che dovrà tornare quello di un tempo dopo un paio di errori di troppo e la vicenda della riunione tecnica di Napoli. Ma nel biennio precedente il polacco ha toccato il suo rendimento più alto e a quello Skorupski dovrà tornare. Poi c'è il capitano, lo scozzese innamorato, come lo definisce la rosea. Giocatore totale prima del grave infortunio al ginocchio e che in estate ha avuto la corte dei Rangers Glasgow, ma Lewis ha scelto di restare e Palladino ha bisogno di lui. Infine, Riccardo Orsolini. Dopo l'infortunio muscolare il numero sette vuole riprendersi il Bologna, lui che ne è la bandiera dopo il rinnovo firmato fino al 2031. Dopo quattro campionati in doppia cifra, Palladino si aspetta che il numero 7 possa sbloccarsi quanto prima.