In attesa di ulteriori sviluppi sulla costruzione di un impianto nuovo in Fiera, lo Stadio Renato Dall’Ara rinnova la sua immagine con un nuovo intervento che ne valorizza ulteriormente gli spazi e il legame con il Bologna e con la sua tifoseria.

Sfruttando la sosta, il club ha deciso di intervenire sull'estetica dello stadio, realizzando un nuovo manto in erba sintetica blu a circondare il terreno di gioco e a ricoprire ulteriormente la pista di atletica. Si tratta di un’opera di erba sintetica decorativa e tecnica di altissimo livello, pensata per integrarsi con l’impianto e conferire al Dall’Ara un’identità visiva ancora più riconoscibile. Già lunedì sera sarà visibile per Italia-Turchia. Dalla prossima partita di campionato, invece, novità anche sotto le due curve. Da un lato comparirà il logo del Bologna e dall'altro il motto “We Are One”.