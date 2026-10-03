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Lo Scudetto e la Primavera

Così Stefano Morrone in una intervista al Resto del Carlino sul momento della Primavera e del Bologna, passato al suo vecchio compagno di squadra Raffaele Palladino: “A Como ci siamo ripresi dopo qualche sconfitta, ma fa parte del percorso. Anche quando non siamo riusciti a fare risultato le occasioni non sono mai mancate. Il mio Bologna lo voglio vedere sempre coì, coraggioso e con mentalità vincente. Io vorrei vincere lo scudetto, ma sarà il campo a parlare e magari arriveremo quindicesimi. Non sarei credibile se ogni giorno venissi qui a parlare di salvezza. Lo Monaco? E’ cresciuto in maniera esponenziale e in estate è tornato ancora più giocatore rispetto a prima. Sarei curioso di vederlo in prima squadra, sulla trequarti in mezzo a Orsolini e Bernardeschi…”

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