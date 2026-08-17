Il calciomercato non va mai in ferie. Nemmeno nella settimana di ferragosto. Anzi, soprattutto. Ecco tutte le news di mercato della giornata di oggi.

Lorenzo Baruffi
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Ufficiale Lucumi

Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità. Jhon Lucumi ha salutato Bologna per accasarsi alla Juventus.

L'affare si è chiuso a circa 20 milioni + 2 di bonus. Il 20% del ricavato andrà nelle casse del Genk, che nell'estate 2022 aveva ben pensato di mantenere una clausola sulla futura rivendita del difensore colombiano. Tradotto: al Bologna entreranno circa 16 milioni di euro.

Juventus FC v Bologna FC 1909 - Serie A

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