Il calciomercato non va mai in ferie. Nemmeno nella settimana di ferragosto. Anzi, soprattutto. Ecco tutte le news di mercato della giornata di oggi.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Ufficiale Lucumi
Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità. Jhon Lucumi ha salutato Bologna per accasarsi alla Juventus.
L'affare si è chiuso a circa 20 milioni + 2 di bonus. Il 20% del ricavato andrà nelle casse del Genk, che nell'estate 2022 aveva ben pensato di mantenere una clausola sulla futura rivendita del difensore colombiano. Tradotto: al Bologna entreranno circa 16 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato
UFFICIALE - Lucumi alla Juventus: ecco le cifre esatte
News
Cor Sport - Ferguson: Il Bologna è da Europa, con Tedesco mi sento un 8
Mercato
Gazzetta - Tedesco studia per trovare un'identità, serve aiuto anche dal mercato
Mercato
Bologna, sfuma un obiettivo in difesa? Il Sassuolo è pronto a chiudere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti