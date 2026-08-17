Dalla sala stampa, che ora è diventata anche la stanza dei video della prima squadra, Dario Cervellati ha intercettato un'interessantissima intervista a Lewis Ferguson. Ecco alcuni degli aspetti emersi.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Allenatore e sensazioni

"Nei tanti anni che sono stato a Bologna ho avuto allenatori diversi: Mihajlovic, Motta, Italiano e ora Tedesco. Con quest'ultimo facciamo tante sedute video, perché dobbiamo imparare velocemente. Come per il calcio di Motta e Italiano ci vuole tempo per acquisire tutto, ma arriviamo per quando inizia il campionato. Ho sensazioni positive. Mi piace come Tedesco intende il calcio, abbiamo fatto un po' di tutto".

AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg

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