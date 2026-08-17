Dalla sala stampa, che ora è diventata anche la stanza dei video della prima squadra, Dario Cervellati ha intercettato un'interessantissima intervista a Lewis Ferguson. Ecco alcuni degli aspetti emersi.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Allenatore e sensazioni
"Nei tanti anni che sono stato a Bologna ho avuto allenatori diversi: Mihajlovic, Motta, Italiano e ora Tedesco. Con quest'ultimo facciamo tante sedute video, perché dobbiamo imparare velocemente. Come per il calcio di Motta e Italiano ci vuole tempo per acquisire tutto, ma arriviamo per quando inizia il campionato. Ho sensazioni positive. Mi piace come Tedesco intende il calcio, abbiamo fatto un po' di tutto".
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