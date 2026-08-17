Serve qualcosa in più. Tedesco, di ritorno da Brighton, ha fissato la ripresa per mercoledì alle 18. Il tecnico studierà in vista della prima in A, l'identità del Bologna è confusa

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Confusione

Terzo ko agostano per il Bologna a Brighton. Non è tanto il quanto, ma il come. Pressione offensiva su una via di mezzo; centrocampo che fatica; difesa raccolta che deve ringraziare Skorupski e attacco con due torri che non vedono mai un cross. Il gioco prolifera per zone centrali, meno sugli esterni. La potenza di fuoco c'è, ma di gol ne arrivano pochi.

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