Alla prima riga del taccuino di Sartori c'è Juan Cabal. Subito dopo il difensore della Juventus, nella pagina mercato della dirigenza del Bologna, c'è Fedde Leysen. O almeno, c'era. Sì, perché secondo quanto riportato da SkySport sembrerebbe che il Sassuolo sia pronto a chiudere per il difensore centrale dell'Union Saint-Gilloise.

Il difensore belga classe 2003 è cresciuto nel PSV, prima di trasferirsi all'USG. Dopo tre stagioni disputate in Pro League il centrale mancino sembrerebbe pronto ad atterrare in Serie A. Non è bastato un corteggiamento lungo due estati da parte del Bologna, che bisogna dirlo, non ha mai provato ad affondare il colpo. Leysen sembrerebbe proprio aver trovato la quadra per sostituire Muharemovic al Sassuolo.