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Vasilje Adzic

Si parla molto di un asse Juve-Bologna, ma un conto sono gli interessamenti e un altro le trattative. Miretti costa 15 milioni di euro, il Bologna non li spenderà mai a titolo definitivo, così nei discorsi tra i due club sta salendo di quota Vasilje Adzic, già cercato due anni fa da Giovanni Sartori prima dello 'scippo' di Giuntoli per la Juve di Motta. Spalletti lo ha bocciato, la Juve non vorrebbe cederlo a titolo definitivo e mantenerne il controllo, mentre il Bologna lo sta sondando in prestito con diritto di riscatto per inserire un centrocampista duttile e capace di giocare sia mezzala che trequarti. Ritorno di fiamma per Sartori.

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