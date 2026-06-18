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Peer Koopmeiners

E' l'obiettivo numero uno per il centrocampo, dove il Bologna andrà a sostituire con ogni probabilità Remo Freuler che è in scadenza di contratto. Attorno ai 12-14 milioni si potrebbe chiudere a fronte della prima richiesta di 20 dell'Az Alkmaar. Sartori punta con decisione il fratello di Teun, che dal canto suo sarebbe molto contento di trasferirsi in Italia per provare una nuova avventura. Difficile inserire Karlsson nella trattativa, per ora gli olandesi sono contrari.

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