Da Holm a Raskin, da Freuler a Ndoye: tutti gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Emil Holm
Salutato freddamente a gennaio, Emil Holm sta per tornare in rossoblù dopo la fine del prestito con la Juventus, che non eserciterà il riscatto da 15 milioni di euro. Spalletti è in fase di valutazione, apprezza le caratteristiche dello svedese ma ora come ora la trattativa appare slegata da Joao Mario e gli stessi agenti di Holm sono a caccia di una squadra. Difficile ricucire il rapporto con i rossoblù anche con l'arrivo di Tedesco. Molto, però, dipenderà dalle offerte. I rossoblù lo valutano più di 10 milioni di euro e su di lui si starebbe muovendo la Fiorentina, che tra l'altro rischia di perdere Dodò.
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