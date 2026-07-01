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Ferguson-Raskin

I Glasgow Rangers sognano di riportare in Scozia Lewis Ferguson. Il capitano del Bologna è corteggiato in patria dal club in cui hanno militato il papà e lo zio, ma incastrare le condizioni economiche e le volontà comuni non è facile. In primo luogo, il Bologna potrebbe bloccare lo scozzese, avendo già perso a parametro zero Remo Freuler, e in ogni caso porre asticelle economiche elevate per i Rangers, che infatti pensano di inserire nella trattativa Nicolas Raskin, profilo che piace ai rossoblù ma non come obiettivo principale. Un punto della situazione verrà fatto al ritorno di Lewis dalle vacanze, anche per sentire dal diretto interessato le sue intenzioni. Quelle del Bologna, a meno di offerte clamorose, sarebbero di ripartire da lui. Dalla Scozia si narra di una possibile offerta di 10 milioni di sterline per il cartellino di Lewis.

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