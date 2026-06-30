Per ora no, soprattutto a quelle cifre, ma in futuro chissà. Il Bologna non spende i 15 milioni chiesti dalla Juventus per Fabio Miretti, ma non significa che tutto si sia chiuso a doppia mandata. Difficile, certo, immaginare un filo riavvolto, ma il mercato ha dinamiche sempre strane e le cifre e le formule possono essere riviste tra qualche settimana.

Da un lato Miretti stesso vede nel Bologna la possibilità di crescere e mettersi alla prova, dall'altro il club lo valuta come un profilo duttile per il calcio di Tedesco, che ha bisogno di mediani polifuzionali. Miretti non come sostituto di Freuler, e quindi non a quelle cifre abbondanti, ma se nel corso del mercato le valutazioni dovessero cambiare il Bologna si rifarebbe sotto, forte del gradimento del calciatore. Adesso la priorità è trovare il nuovo Remo ed è per questo che Sartori ha provato ad accelerare per Peer Koopmeiners, profilo oggi ancora costoso per i parametri rossoblù. E con la Juve, a luglio, può tornre di moda il nome di Vasilije Adzic in un ruolo dove Odgaard potrebbe salutare.