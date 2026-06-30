Semplice a dirsi, più difficile a farsi. L'attacco del Bologna sarebbe già completo se tutti rimanessero, partendo da Santiago Castro, passando per Jonathan Rowe e Riccardo Orsolini. Inoltre, considerando anche Bernardeschi e Cambiaghi ci sarebbero tutte le rotazioni utili in un reparto di buon livello. Rimarrebbe solo una pedina da cambiare; sarebbe il vice centravanti.

Ecco allora che questa potrebbe essere l'estate della separazione di Thijs Dallinga dal Bologna. L'olandese non è mai sbocciato del tutto in rossoblù e a 26 anni non rappresenta più quella quota giovane che varrebbe la pena aspettare. Il club conta di poter incassare almeno 10 milioni di euro e il mercato estero si è mosso con qualche sondaggio, senza affondare il colpo. Il Valencia ha riallacciato i rapporti, ma per ora i discorsi sembrano essere indirizzati verso richieste in prestito con riscatto e non a titolo definitivo, mentre sullo sfondo restano anche Lione e Panathinaikos. Offerte ufficiali non ne sono ancora pervenute, ma potrebbero arrivare nel corso dell'estate quando Sartori e Di Vaio accenderanno anche il mercato in entrata, con Kieron Bowie, Kevin Rodriguez e Robin Minisola possibili sostituti dell'olandese.