Da Miretti a Leysen, da Castro a Rowe, passando per Lucumi e Mirisola: gli aggiornamenti
Miretti
Non c'è accordo per ora tra Juventus e Bologna per chiudere Fabio Miretti a 14 milioni di euro entro la giornata di domani, dead line fissata dai bianconeri per ragioni di bilancio. La Vecchia Signora deve fare una plusvalenza per evitare una ricapitalizzazione, ma il Bologna ritiene alta la valutazione fatta per il mediano classe 2003 ed eventualmente vorrebbe riparlarne più avanti, quando magari alcuni prezzi scenderanno. Difficile, allo stato attuale delle cose, trovare la fumata bianca entro il 30 giugno.
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