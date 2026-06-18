Da Castro a Lucumi, da Orsolini a Dallinga: il punto sul mercato in uscita
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Santiago Castro
Movimenti sotto traccia per l'argentino. Il Bologna ha fissato una valutazione minima di 40 milioni di euro per sedersi eventualmente al tavolo delle trattative. Su Santi qualche club di Premier League e anche il Flamengo, ma nelle ultime ore si sarebbe risvegliata la Juventus a caccia di un centravanti, stante la possibile uscita di Vlahovic e la stagione deludente di Jonathan David. Primo obiettivo Sorloth, ma in lista c'è anche Castro. Tuttavia, la valutazione posta dal Bologna appare alta per i bilanci Juve sotto la lente di ingrandimento Uefa.
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