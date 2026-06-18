Da Castro a Lucumi, da Orsolini a Dallinga: il punto sul mercato in uscita

Manuel Minguzzi
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Santiago Castro

Movimenti sotto traccia per l'argentino. Il Bologna ha fissato una valutazione minima di 40 milioni di euro per sedersi eventualmente al tavolo delle trattative. Su Santi qualche club di Premier League e anche il Flamengo, ma nelle ultime ore si sarebbe risvegliata la Juventus a caccia di un centravanti, stante la possibile uscita di Vlahovic e la stagione deludente di Jonathan David. Primo obiettivo Sorloth, ma in lista c'è anche Castro. Tuttavia, la valutazione posta dal Bologna appare alta per i bilanci Juve sotto la lente di ingrandimento Uefa.

Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie A

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