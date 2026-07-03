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Lucumi per il budget

DI GIONNI FORLENZA

Il Calciomercato è ufficialmente iniziato ma al momento, almeno a livello nazionale, non si è mosso quasi nulla. Tante trattative, tante voci ma nulla di concreto. In casa Bologna, si attende di capire quanto si incasserà dalla cessione di Lucumì, considerando che con ogni probabilità, nessuna società interessata al colombiano, verserà nelle casse del Bologna, la clausola da 28 milioni, in scadenza il 15 luglio. Con un contratto in scadenza 30 giugno 2027, non si andrà oltre i 20 milioni. Ci sono poi i 15 milioni di Fabbian, i 4,5 milioni di Aebischer e i 26 milioni incassati dalla Uefa. Dalle altre cessioni, la società potrebbe incassare altri 20-30 milioni, senza andare a scomodare i vari Castro, Rowe, Orsolini e Ferguson. La sensazione è quella di un Bologna che spenderà tra i 30-40milioni, con un bilancio attivo di 25-30 milioni. Sponsor e incassi tra abbonamenti e diritti televisivi, serviranno come al solito a pagare gli ingaggi a giocatori e dipendenti.

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