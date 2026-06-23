Da Adzic a Bowie, da Odgaard a Cambiaghi: gli aggiornamenti di mercato

Manuel Minguzzi
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Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Vasiljie Adzic

Il nome intriga Giovanni Sartori, che già lo aveva cercato due anni fa. Allora il ragazzo preferì la Juventus, ma oggi con Spalletti ha perso spazio e la cessione non è utopia. La Vecchia Signora vuole mantenerne il controllo e pensa a un prestito secco, il Bologna vorrebbe inserire almeno il diritto di riscatto per non dover lavorare per altri. Il nome piace per duttilità, alla Juve ha giocato a centrocampo, da mezzala e all'occorrenza trequartista e potrebbe essere un profilo molto utile per le idee di calcio di Domenico Tedesco.

Bologna FC 1909 v US Cremonese - Serie A

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