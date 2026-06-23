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Vasiljie Adzic

Il nome intriga Giovanni Sartori, che già lo aveva cercato due anni fa. Allora il ragazzo preferì la Juventus, ma oggi con Spalletti ha perso spazio e la cessione non è utopia. La Vecchia Signora vuole mantenerne il controllo e pensa a un prestito secco, il Bologna vorrebbe inserire almeno il diritto di riscatto per non dover lavorare per altri. Il nome piace per duttilità, alla Juve ha giocato a centrocampo, da mezzala e all'occorrenza trequartista e potrebbe essere un profilo molto utile per le idee di calcio di Domenico Tedesco.

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