Da Adzic a Bowie, da Odgaard a Cambiaghi: gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Vasiljie Adzic
Il nome intriga Giovanni Sartori, che già lo aveva cercato due anni fa. Allora il ragazzo preferì la Juventus, ma oggi con Spalletti ha perso spazio e la cessione non è utopia. La Vecchia Signora vuole mantenerne il controllo e pensa a un prestito secco, il Bologna vorrebbe inserire almeno il diritto di riscatto per non dover lavorare per altri. Il nome piace per duttilità, alla Juve ha giocato a centrocampo, da mezzala e all'occorrenza trequartista e potrebbe essere un profilo molto utile per le idee di calcio di Domenico Tedesco.
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