Ieri avevamo lanciato la traccia Nicolas Raskin, mediano venticinquenne del Glasgow Rangers ed entrato nella lista di mercato del Bologna: pista confermata. Centrocampista belga e perno centrale davanti alla difesa, Raskin è conosciuto da Domenico Tedesco e la dirigenza rossoblù si è mossa con qualche sondaggio verso Glasgow.

La notizia è confermata dalla Scozia, dove emergono anche le attuali valutazioni del giocatore. I Rangers vogliono provare il grande colpo in uscita, Raskin vorrebbe cimentarsi in uno dei maggiori cinque campionati, e hanno fissato in 20 milioni la cifra di cessione. Asticella molto alta per il Bologna, soprattutto senza cessioni, ma per tutto il mercato, dato che pure l'Hull City ci ha provato con una offerta da 15 milioni di euro per ora respinta al mittente. Ribadendo che l'obiettivo numero uno resta Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar, il Bologna prova a sondare soluzioni alternative e una concreta porta a Raskin. Da smentire, invece, l'idea dell'inserimento di Lewis Ferguson nella trattativa. Il mediano classe 1999 piace ai Rangers ma il Bologna non intende coinvolgerlo nell'operazione. Anzi, l'intenzione sarebbe quella di proseguire con il capitano anche se un punto della situazione, per capire le intenzioni del giocatore, verrà fatto a mondiale finito.