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Diego Caito

E' il nome nuovo che arriva dal Brasile per quanto riguarda la fascia destra. Il Bologna avrebbe effettuato un sondaggio per Diego Caito, laterale classe 2004 del Goias e reduce da 76 partite in prima squadra con 2 gol e 6 assist. Sul terzino ci sarebbe forte il Gremio, che ha presentato una offerta in prestito con diritto di riscatto, ma attenzione all'Arabia, con un paio di club pronti a muoversi con una proposta. 'Il Bologna, in Italia, ha già manifestato interesse per il giocatore' ha scritto Globo Esporte.

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