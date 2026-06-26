Da Caito a Gunther, da Rowe a Leysen: il mercato del Bologna

Manuel Minguzzi
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Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Diego Caito

E' il nome nuovo che arriva dal Brasile per quanto riguarda la fascia destra. Il Bologna avrebbe effettuato un sondaggio per Diego Caito, laterale classe 2004 del Goias e reduce da 76 partite in prima squadra con 2 gol e 6 assist. Sul terzino ci sarebbe forte il Gremio, che ha presentato una offerta in prestito con diritto di riscatto, ma attenzione all'Arabia, con un paio di club pronti a muoversi con una proposta. 'Il Bologna, in Italia, ha già manifestato interesse per il giocatore' ha scritto Globo Esporte.

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