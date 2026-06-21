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Jhon Lucumi

La Juve interessata a Jhon Lucumi? Sì, ci sono state delle chiacchierate ma per ora il primo obiettivo resta Kim del Bayern Monaco. E' il preferito di Spalletti per averlo avuto al Napoli ai tempi dello scudetto. Il colombiano resta in lista, ma il Bologna chiederà fino al 15 luglio la clausola e solo dopo abbasserà leggermente le pretese: a 20 più bonus si può chiudere. Può la Juventus mettere tale cifra? Per ora no, sotto la lente ingrandimento del fair play finanziario, ma in caso di plusvalenze lo scenario può cambiare. Su Lucumi resta forte anche il Bournemouth.

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